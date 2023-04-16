Фонтаны в Краснодаре включат 24 апреля

Столица Краснодарского края готова открыть сезон фонтанов 24 апреля.
Фонтаны в Краснодаре - всего их 14 - прошли необходимые проверки и начнут радовать горожан и гостей города через неделю.
"Специалисты проверили насосное оборудование, оценили работоспособность светильников, форсунок, инженерных коммуникаций. У светомузыкальных фонтанов настроили звуковое оборудование", – говорится в сообщении.
Фонтаны в кубанской столице находятся в городских парках и на площадях, также есть фонтанные комплексы на территории некоторых ЖК. В Краснодаре есть "поющие" фонтаны.
До конца осени краснодарские фонтаны будут включаться ежедневно в 10.00, а выключаться в 22.00 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам и на час позже по пятницам, субботам и воскресеньям.