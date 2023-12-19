Фильм о "Руки вверх" снимают в Сочи

На Кубани идут съемки кинофильма о группе "Руки вверх". Премьера состоится в следующем году.

Краснодарский край стал местом съемок фильма о российской музыкальной группе "Руки вверх" и ее солисте Сергее Жукове.

Музыкант играет в картине самого себя, также он является соавтором сценария, композитором, а также продюсером. Режиссером выступает Аскар Узабаев.

Название киноленты совпадает с названием поп-группы. Зрители увидят "Руки вверх" в следующем году. Согласно сюжету, на Жукова совершается покушение, следователь, распутывая дело, будет знакомиться с историей музыкального коллектива и узнавать факты из жизни артиста.

На Кубани съемки проводятся в Сочи. Также часть сцен снимаются в Самаре, Москве и на родине артиста городе Димитровград под Ульяновском, где он с отличием окончил школу и сделал свои первые музыкальные шаги.

Тенор Жуков является бессменным лидером коллектива, играющего на стыке жанров поп, евро-поп и евроданс.