Вестник Кавказа

Фидан приедет на министериал БРИКС в России

Фидан приедет на министериал БРИКС в России
© Фото: сайт МИД Турции
Глава МИД Турции приедет в Россию для участия в министерском саммите БРИКС. На встречу также приедут министры из 20-25 государств.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан сообщил, что приедет в Нижний Новгород, где 10-11 июня пройдет министерский саммит БРИКС.

Министр заявил, что Анкара, которая входит в Таможенный союз с Европой, находится в поисках новых возможностей для сотрудничества на различных платформах, таких как БРИКС.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Павел Князев рассказал, что, помимо глав МИД стран-членов БРИКС, на саммит приедут представители из 20-25 государств.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1500 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Китай предложил Турции вступить в БРИКС

Китай предложил Турции вступить в БРИКС

Почему Турция заинтересована в БРИКС

Почему Турция заинтересована в БРИКС

БРИКСТ: быть или не быть?

БРИКСТ: быть или не быть?

Турция попросилась в БРИКС – СМИ

Турция попросилась в БРИКС – СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы