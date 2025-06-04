Фестиваль игристого состоялся в Тбилиси

Тбилиси сегодня принял Фестиваль игристого вина. Мероприятие проводилось в парке Мтацминда, расположенном на одноименной горе.

В столице Грузии сегодня прошел Фестиваль игристого вина, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Событие состоялось в тбилисском парке Мтацминда – оно было организовано в пространстве "Под колесом".

Гости мероприятия могли попробовать и приобрести игристые вина на любой вкус – сладкие и сухие, белые и красные. Всего в фестивале приняли участие около 18 производителей вин со всей Грузии.

Атмосферу праздника поддерживал небольшой концерт классической музыки, которую исполняли музыканты, расположившиеся между винными стендами.

Рядом с ними, а также на улице, организаторы установили палатки с фаст-фудом и шашлыком, который готовился на свежем воздухе. Благодаря удачному расположению фестиваля на тбилисской горе Мтацминда, к его плюсам добавился и панорамный вид на город.

Событие стартовало в полдень и будет проходить до 19:00 по местному времени. Вход бесплатный. Организаторами выступили Грузинский винный клуб, Национальное агентство вина и министерство сельского хозяйства Грузии.

Видео: Варвара Клименко