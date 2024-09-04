Фергана будет ткать ковры для Европы

Власти Ферганской области Узбекистана планируют ткать ковры ручной работы для европейского рынка – соглашение об этом заключили власти области с предпринимателями Германии.

Узбекские производители планируют организовать на своих мощностях в Ферганской области производство немецкого хрусталя и ковров ручной работы, в этом им помогут немецкие бизнесмены, договорились в Берлине хоким региона Хайрулло Бозоров и предприниматели Германии.

Для этого в Фергане будет создано автоматизированное производство стеклянной продукции по немецким технологиям, представители немецкой компании Waltec Maschinenbau вскоре оформят все документы по проекту, передает Podrobno.uz.

Еще одно важное соглашение – в Германии будут продавать узбекские ковры ручной работы, которые очень востребованы в Европе: так, хоким Ферганской области договорился с руководителем компании MunichCarpet Manufactory Мартином Гребенером о том, что в Европу будут поставляться узбекские шелковые ковры ручной работы, выполненные по современным технологиям и европейскому дизайну.