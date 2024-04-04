Вестник Кавказа

Эвакуация из-за паводка началась в Актюбинской области

Эвакуация из-за паводка началась в Актюбинской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане сегодня приступили к эвакуации населения из сел у реки Торгай. Прежде всего эвакуируют детей, их перевозят вертолетом на безопасные территории.

В отдельных селах Актюбинской области началась эвакуация населения.

Решение об эвакуации было принято на фоне повышения уровня воды в реке Торгай, под угрозой подтопления оказались несколько сел. Вечером в четверг эвакуация вертолетом началась из населенного пункта Мамыр Иргизского района. Среди первых село покинули дети - было вывезено 33 жителя, из них 24 дети.

На реке Торгай проводятся работы по укреплению дамбы.

В целом в Актюбинской области паводковая обстановка стабильная.

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