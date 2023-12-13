Еще одна партия беженцев из Палестины прибыла в Чечню

Чеченская Республика приняла еще одну партию палестинских беженцев. Их разместили в детском лагере. Сейчас в регионе находятся 206 жителей сектора Газа.

Еще одна партия палестинских беженцев из 18 человек прибыла в Чеченскую Республику.

Их встретили на грозненском вокзале, куда временные переселенцы прибыли на поезде. Затем их разместили в детском лагере "Горный ключ", где уже находятся их земляки.

Стоит добавить, что в Чечне уже находятся 206 жителей Палестины, которые были вынуждены уехать из-за боевых действий.