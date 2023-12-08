Вестник Кавказа

Еще одна группа беженцев из Палестины приехала в Ингушетию

Еще одна группа беженцев из Палестины приехала в Ингушетию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая группа палестинских беженцев приехала в Ингушетию. Их разместили в Назрани, где им обеспечены питание, лечение и поддержка. Ингушетия и далее будет помогать беженцам.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о прибытии новой группы беженцев из Палестины на республиканский вокзал.

Вторая группа состоит из 18 человек, включая большое количество детей. Их разместили в назранской гостинице "Асса", куда уже поселили 50 беженцев из сектора Газа.

Руководство республики обеспечило палестинцев питанием, лечением и психологической поддержкой.

Калиматов подчеркнул, что помогать беженцам – человеческая обязанность ингушей. Он пообещал, что власти сделают все возможное для их интеграции и адаптации в новое общество.

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