Еще один сухогруз сел на мель в Турции

В Турции сел на мель сухогруз, идет операция по спасению экипажа. Это уже пятый за несколько дней сухогруз, севший на мель из-за непогоды. Утром была вторая подобная ситуация.

В Турции сел на мель пятый за несколько дней сухогруз, сообщает пресс-служба турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Там также отметили, что утром была вторая подобная ситуация у порта Хопа недалеко от грузино-турецкой границы. Отмечается, сухогруз сел на мель из-за бушующего шторма.

"Около 10.00 по местному времени получено сообщение о севшем на мель у Хопы в провинции Артвин сухогрузе Esenyalı. Идет операция по спасению экипажа судна"

- Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий

Портал Marinetraffic заявил, что судно, севшее на мель утром, принадлежит Палау. Оно вышло из грузинского порта Поти.