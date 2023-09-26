Еще два пляжа Геленджика получили высшую категорию

Опубликовано: 8:35, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Отдыхающие и комиссия п оценке качества пляжей выдали высшую оценку еще двум локациям кубанского Геленджика – "синие флаги" вручили городским пляжам "Центральный" и "Дельфин".

На Черноморском побережье Кубани появились еще две локации, получившие высшие знаки отличия для мест массового отдыха на морском побережье – ими стали пляжи "Дельфин" и "Центральный" в Геленджике, ставшие обладателями "синих флагов", сообщает администрация Краснодарского края.

Напомним, качество пляжей в России ведется по национальной системе классификации, которая отражает уровень комфорта для отдыхающих, и таких пляжей высшей категории на Кубани с каждым годом становится больше, передает портал Юга.ру.

Всего в крае сейчас насчитывается 87 пляжей с "синим флагом".

"С начала года Краснодарский край посетили уже 15 млн туристов - это на 5% больше, чем в 2022 году. В городе-курорте отдохнули уже почти 3 млн гостей. Это на 8% больше, чем в прошлом году"

- вице-губернатор Кубани Александр Руппель