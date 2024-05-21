Еще 20 семей возвратились в Агдеринский район Азербайджана

Возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана продолжается. Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района вернулось 20 семей.

Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Сегодня переселенцами в село Гасанриз Агдеринского района стали семьи, ранее проживавшие в других местах страны.

На данном этапе в населенных пункт переезжают 20 семей, что составляет 68 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиеву за заботу, а также выразили признательность азербайджанской армии за освобождение их земель от оккупации.

Напомним, что сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс человек. Это не только местное население, но и те, кто занимается восстановлением инфраструктуры и благополучной жизни в регионе.