Вестник Кавказа

Еще 120 птиц остаются на реабилитации после разлива мазута в Черном море

Еще 120 птиц остаются на реабилитации после разлива мазута в Черном море
© Фото: оперштаб Краснодарского края
В двух центрах продолжается реабилитация 120 пернатых после происшествия с нефтяными танкерами в Черном море. Они располагаются на Кубани и Ставрополье.

После разлива нефтепродуктов в Черном море 120 птиц остаются на лечении в двух реабилитационных центрах в Краснодарском крае и на Ставрополье, рассказали в кубанском оперштабе.

"В настоящий момент реабилитацией птиц занимаются два центра: центр реабилитации в селе Витязево по ул. Жемчужной, "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в них - 120 птиц"

- оперштаб Краснодарского края

В сообщении уточнили, что в реабилитационном центре в Витязево продолжают находиться 80 пернатых, в центре "Пеликан" на Ставрополье остается еще 40 птиц.

Напомним, что птицам, спасенным от мазута, требуется более серьезный курс восстановления, так как после промывания перьев с них снимается не только мазут, но и жировой слой. Из-за этого птица начинает замерзать и тонуть.

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