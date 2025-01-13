Еще 120 птиц остаются на реабилитации после разлива мазута в Черном море

После разлива нефтепродуктов в Черном море 120 птиц остаются на лечении в двух реабилитационных центрах в Краснодарском крае и на Ставрополье, рассказали в кубанском оперштабе.
"В настоящий момент реабилитацией птиц занимаются два центра: центр реабилитации в селе Витязево по ул. Жемчужной, "Пеликан" в Ставропольском крае. Всего в них - 120 птиц"
- оперштаб Краснодарского края
В сообщении уточнили, что в реабилитационном центре в Витязево продолжают находиться 80 пернатых, в центре "Пеликан" на Ставрополье остается еще 40 птиц.
Напомним, что птицам, спасенным от мазута, требуется более серьезный курс восстановления, так как после промывания перьев с них снимается не только мазут, но и жировой слой. Из-за этого птица начинает замерзать и тонуть.