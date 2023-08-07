Еревану пообещали 42 градуса жары

Опубликовано: 20:12, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На столицу Армении надвигается аномальная жара – жителям Еревана предстоит пережить несколько дней при температуре воздуха в 42 градуса тепла, причиной аномалии станет поток воздуха с Аравийского полуострова.

Жителей Еревана и Араратской области Армении ждет аномальная жара, которая придет в регион с Аравийского полуострова, предупредили в министерстве окружающей среды страны.

"С 10 августа с Аравийского полуострова ожидаются мощные тепловые волны, которые приведут к резкому повышению температуры – примерно на 4-6 градусов по сравнению с сегодняшней температурой. С 10 по 13 августа самая высокая температура прогнозируется установится днем в Араратской долине и Ереване – 40-42 градуса жары"

- соцсети Минокружающей среды Армении

Жара будет провоцировать пожары во многих областях Армении, по мимо этого, она будет тяжело переноситься метеочувствительными людьми и животными. Также она угрожает засухой сельскохозяйственным культурам и может привести к обмелению водоемов.

Сколько продлится погодная аномалия, в сообщении не указывается.