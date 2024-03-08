Эрдоган: Турция защищается от террористов

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция создает барьер на юге страны, чтобы защититься от террористов. Он отметил, что Анкара препятствует распространению угрозы.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что безопасный барьер, который возводится вдоль южных границ страны, предназначен для защиты от террористов.

Он отметил, что сегодня Анкара активно препятствует распространению террористической угрозы на Турцию путем создания безопасных зон.

Президент подчеркнул, что барьеры на юге Турции возводятся с целью защиты от террористических организаций, при этом дистанцируясь от влияния империалистов и их союзников, желающих втянуть страну в конфликты.