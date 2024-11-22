Эрдоган рассказал о важности этой зимы для мировой истории

Свержение Башара Асада и возвращение в Белый дом Дональда Трампа принципиально изменят ход истории, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В связи с этим Анкара постарается в ближайшие месяцы обратить эти перемены в свою пользу.

Во время выступления перед турецкой молодежью в Газиантепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал государственный переворот в Сирии, отметив, что развитие этого события вместе с инаугурацией и первыми шагами Дональда Трампа в должности 47-го президента США внесет большой вклад в мировую историю.

В связи с этим он подчеркнул, что для Турции зимние месяцы на рубеже 2024-2025 годов будут весьма значительными, и турецкие власти намерены приложить максимум усилий для того, чтобы грядущие перемены были позитивными для государства.

"Администрация (победившего на выборах президента Дональда) Трампа пришла в США. Мы увидим, как изменится управление в США при администрации Трампа. Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он обратил внимание, что после свержения Башара Асада из политических долгожителей среди глав государств осталось всего два человека – сам Эрдоган и президент России Владимир Путин.

"По лидерам в мире остались я и уважаемый господин Путин. У вашего покорного слуги 22 года, у господина Путина столько же"

– Реджеп Тайип Эрдоган