Эрдоган рассказал о важности этой зимы для мировой истории

Во время выступления перед турецкой молодежью в Газиантепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал государственный переворот в Сирии, отметив, что развитие этого события вместе с инаугурацией и первыми шагами Дональда Трампа в должности 47-го президента США внесет большой вклад в мировую историю.
В связи с этим он подчеркнул, что для Турции зимние месяцы на рубеже 2024-2025 годов будут весьма значительными, и турецкие власти намерены приложить максимум усилий для того, чтобы грядущие перемены были позитивными для государства.
"Администрация (победившего на выборах президента Дональда) Трампа пришла в США. Мы увидим, как изменится управление в США при администрации Трампа. Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Также он обратил внимание, что после свержения Башара Асада из политических долгожителей среди глав государств осталось всего два человека – сам Эрдоган и президент России Владимир Путин.
"По лидерам в мире остались я и уважаемый господин Путин. У вашего покорного слуги 22 года, у господина Путина столько же"
– Реджеп Тайип Эрдоган