Эрдоган рассказал о будущем Турции

Опубликовано: 18:28, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Турции

Президент Турции на церемонии инаугурации выступил с торжественной речью. Он поблагодарил сторонников за доверие, призвал оппозицию к сотрудничеству и заверил иностранных коллег в продолжении партнерства.

Избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью по случаю начала исполнения своих полномочий главы государства.

В первую очередь турецкий лидер обратился к согражданам, благодаря поддержке которых он был переизбран на очередной президентский срок.

«Я выражаю благодарность каждому представителю моей нации, принявшему участие в голосовании. Я хотел бы поблагодарить каждого гражданина, который стоял в очереди и проголосовал из-за границы, и каждого человека, который голосовал в районе землетрясения в Турции и взял на себя ответственность за свой голос»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее глава государства поставил акцент на том, что во время нового президентского срока будет работать на благо каждого из 85 млн граждан Турции.

«Нам выпала честь служить Турции и турецкому народу еще 5 лет. Мы продолжим служить Турции. Мы будем служить каждому из 85 миллионов»

– президент Турции

Затем турецкий лидер обратился к своим политическим оппонентам с призывом «отложить обиды и поддержать строительство Столетней Турции».

«В 100-летие Республики нужна большая солидарность. Сегодня день единения, укрепляющего наше тысячелетнее братство. Я благодарю всех наших граждан, присоединившихся к моему приглашению»

– Реджеп Тайип Эрдоган

В заключение президент выразил признательность своим иностранным коллегам и главам правительств, направившим поздравлению по случаю его победы на выборах. В этой связи он заверил, что приложит усилия для того чтоб Турция по-прежнему оставалась для этих стран надежным партнером. В частности, глава турецкого государства поблагодарил своего азербайджанского коллегу за присутствие на церемонии.

«Мне очень приятно принимать вас в этом месте по случаю нашей исторической церемонии. Я благодарю каждого из вас в отдельности за участие в церемонии»– президент Турции

Напомним, что российское руководство на церемонии инаугурации представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он передал главе Турции слова приветствия и поздравления от президента РФ Владимира Путина.