Эрдоган позвонил Путину с поздравлениями

Президент Турции совершил телефонный звонок российскому коллеге. Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с победой на прошедших с 165 по 17 марта выборах. Кроме того, главы государств обсудили актуальные международные вопросы.

Телефонные переговоры провели президенты России и Турции, сообщает Кремль.

Беседа прошла по инициативе Анкары.

"Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России"

– Кремль

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин заявили, что Москва и Анкара настроены на тесное взаимодействие, которое послужит развитию многоплановых двусторонних отношений.

Президенты поговорили о том, как укрепить стабильность и безопасность в мире, в том числе в Черноморском регионе.

Кроме того, российский лидер поздравил турецкого коллегу, а также всех исповедующих ислам жителей Турции с Рамаданом.

"Условлено о продолжении диалога в различных форматах"

– Кремль

Напомним, выборы президента в России проходили в течение трех дней, с 15 по 17 марта. В них участвовали четыре кандидата. Победу одержал действующий глава государства. Уже сегодня ЦИК подсчитал все 100% бюллетеней и подвел итоги народного волеизъявления. Путин набрал более 87% голосов, при явке почти 77,5%. Оба показателя, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, стали рекордными.

Ранее сегодня источник в администрации турецкого лидера сообщил, что турецкая сторона готовится к визиту российского президента. Точные сроки пока не назывались, однако проходила информация, что визит Путина состоится после муниципальных выборов в Турции, которые назначены на 31 марта. Источники озвучивали приблизительные сроки, такие как середина апреля-начало мая, но эти сведения не подтверждены.