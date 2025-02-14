Эрдоган поздравил с праздником молодежь Турции

Президент Турции выступил с посланием по случаю Дня памяти Ататюрка и праздника молодежи и спорта, назвав турецкую молодежь архитекторами будущего и движущей силой перемен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с посланием к турецкой молодежи по случаю Дня памяти Ататюрка и праздника молодежи и спорта, отмечаемом в стране сегодня, 19 мая.

Турецкий лидер подчеркнул, что 19 мая - день, который Ататюрк посвятил турецкой молодежи, и правительство страны продолжает предпринимать шаги, для дальнейшего развития и укрепления Турецкой Республики, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Мы видим в молодежи не только архитекторов будущего, но и движущую силу перемен. Я искренне верю, что турецкая молодежь, бережно хранящая наследие предков, своим энтузиазмом, настойчивостью и мечтами оставит яркий след в эпоху, которую мы называем "Веком Турции""

- Реджеп Тайип Эрдоган

Главная задача, стоящая сейчас перед турецким правительством – выполнить свое обещание оставить молодому поколению мирную, процветающую и технологически развитую страну.

Вместе с молодежью власти страны движутся к реализации идеала великой и сильной Турции, а для раскрытия ее потенциала создаются возможности в самых разных сферах — от науки и искусства до спорта, сельского хозяйства, дипломатии и ядерных технологий, отметил президент.

Турецкий лидер пообещал поддерживать каждого молодого человека, упорно работающего над осуществлением своих мечтаний, не сдаваясь перед трудностями и сохраняя и приумножая великое наследие предков.

Турция уже занимает позицию "центрального игрока" и продолжает закреплять этот статус, и в каждом ее успехе становится все заметнее вклад молодежи, которая использует этот источник вдохновения для новых достижений, - заверил Реджеп Тайип Эрдоган.

Текст послания опубликован на странице Управления по связям при администрации президента Турции в социальной сети.