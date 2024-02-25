Вестник Кавказа

Эрдоган поздравил Алиева с Рамазаном

Эрдоган поздравил Алиева с Рамазаном
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции поздравил своего коллегу с праздником Рамазан.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

Турецкий лидер поздравил Алиева с праздником Рамазан и пожелал процветания азербайджанскому народу.

Алиев в свою очередь поблагодарил Эрдогана за поздравление и внимание. Он также поздравил президента Турции с праздником и пожелал мира народу Турции.

Помимо этого, лидеры стран обсудили двусторонние отношения. Они выразили уверенность, что отношения дружбы, братства и союзничества между Баку и Анкарой будут развиваться и укрепляться во всех сферах.

Кроме того, президенты обменялись мнениями о перспективах азербайджано-турецкого сотрудничества.

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