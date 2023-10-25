Эрдоган: поведение США требует реформы ООН

Президент Турции Эрдоган в очередной раз озвучил сегодня инициативу о модернизации ООН. На сей раз поводом послужило американское вето на резолюцию по Газе. Глава Турецкой Республики подчеркнул, что право вето у США не позволяет решить тяжелейшую гуманитарную проблему.

В преддверии Дня прав человека турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество заняться преобразованием крупнейшей надгосударственной структуры человечества – ООН. Он пояснил, что некоторые постоянные члены Совета Безопасности Организации злоупотребляют правом вето, не позволяя решать наиболее острые проблемы наших дней.

Эрдоган обрушил острие своей критики на США, которые благодаря праву вето не позволили Совбезу ООН принять резолюцию Объединенных Арабских Эмиратов по ситуации в секторе Газа. Согласно проекту резолюции, разработанному в Абу-Даби, ХАМАС и армия Израиля обязаны срочно прекратить боевые действия друг против друга, и Вашингтон запретил обсуждать документ при таких формулировках.

"К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена – США – была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США"

– Реджеп Тайип Эрдоган

В связи с этим турецкий лидер в очередной раз озвучил инициативу Анкары о пересмотре Устава ООН и модернизации институтов Организации, включая Совбез, для приведения их в соответствии с современностью.