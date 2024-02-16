Вестник Кавказа

Эрдоган поделился успехами Турции в оборонной промышленности

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции сообщил о спросе на турецкий оборонный комплекс в мире. Он заявил, что авторитет Турции подтверждается ее мощной оборонной промышленностью.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о высоком спросе на продукцию отечественного оборонного комплекса на мировом рынке вооружений. Он отметил, что турецкие беспилотники защищают воздушное пространство 34 государств.

Президент Турции также рассказал о планах строительства еще одного сегмента местного авианосца и о подготовке военно-морских сил в этом направлении. Он отметил, что авторитет страны подтверждается ее мощной оборонной промышленностью.

Эрдоган подчеркнул, что Турция сокращает свою зависимость от импорта в оборонной промышленности, а влияние республики в других регионах мира растет. Глава государства добавил, что страна перешла к производству собственного оружия.

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