Эрдоган побеседовал с первым турецким астронавтом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел беседу с первым турецким космонавтом Альпером Гезеравджи, который находится на Международной космической станции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня связался по видеосвязи с турецким астронавтом Альпером Гезеравджи, который осваивает Международную космическую станцию (МКС) в рамках пилотируемой миссии.
Турецкий лидер в ходе беседы отметил, что пилотируемая космическая миссия Турции "открыла дверь в новую эру космических исследований", пожелав Альперу Гезеравджи успехов в исследовательских работах, передает турецкое новостное агентство Anadolu.
Гезеравджи отметил, что он горд представлять Турцию в такой важной для страны миссии.
Напомним, первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправился на МКС в ночь на 19 января в составе экипажа миссии Ax-3 на борту ракеты Falcon 9 корпорации SpaceX Илона Маска.