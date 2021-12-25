Енота с детенышами спасли из вентиляции в Ингушетии

Ингушские спасатели пришли на помощь дикому еноту, попавшему в безвыходное положение в Сунже. В беде пушистик оказался не один – подмога требовалась и ее детенышам.

Енот вместе со своими детенышами свалился в вентиляционную систему жилого дома в Сунже, о ЧП сообщили в МЧС Ингушетии.

Инцидент произошел сегодня. В 13:15 спасатели получили сигнал о том, что в трубу для вентиляции дома по адресу Шадиева, 29 провалилось какое-то животное.

На месте событий спасатели выяснили, что в сложную ситуацию попал енот вместе со своими детенышами.

"Благодаря высокому уровню навыков и быстрому реагированию, спасателям удалось достать енота и ее детенышей в целости и сохранности"

– МЧС