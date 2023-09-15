Энергосистема Дагестана получит серьезные вливания

Опубликовано: 21:29, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Достаточно серьезная ситуация с электроснабжением Дагестана в канун наступления зимнего отопительного сезона требует срочного решения, в связи с чем Минэнерго РФ планирует выделить на эти цели дополнительные средства.

Минэнерго РФ предложило выделить Дагестану более 750 млн рублей из резервного фонда правительства, чтобы повысить надежность электроснабжения региона в период отопительного сезона 2023-2024 годов, проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проект… разработан в целях предоставления субсидии акционерному обществу "Россети Северный Кавказ". Общая сумма субсидии составляет 762 721,1 тыс. рублей. Это обусловлено… необходимостью обеспечения надежности электроснабжения потребителей в период прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов, характеризующегося повышенными нагрузками на объекты электросетевого хозяйства"

- проект постановления

Напомним, коммунальная инфраструктура в Дагестане изношена на 75-85%, что вызывает частые отключения электроэнергии практически во всех районах республики, что неоднократно происходило в летний период из-за перегрузок почти трети подстанций филиала "Россети Северный Кавказ". В то же время провести ее реконструкцию по программы повышения надежности энергоснабжения, рассчитанной на пять лет, пока не представляется возможным из-за отсутствия источника финансирования, передает ТАСС.