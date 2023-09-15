Энергосистема Дагестана получит серьезные вливания

Минэнерго РФ предложило выделить Дагестану более 750 млн рублей из резервного фонда правительства, чтобы повысить надежность электроснабжения региона в период отопительного сезона 2023-2024 годов, проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проект… разработан в целях предоставления субсидии акционерному обществу "Россети Северный Кавказ". Общая сумма субсидии составляет 762 721,1 тыс. рублей. Это обусловлено… необходимостью обеспечения надежности электроснабжения потребителей в период прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов, характеризующегося повышенными нагрузками на объекты электросетевого хозяйства"
- проект постановления
Напомним, коммунальная инфраструктура в Дагестане изношена на 75-85%, что вызывает частые отключения электроэнергии практически во всех районах республики, что неоднократно происходило в летний период из-за перегрузок почти трети подстанций филиала "Россети Северный Кавказ". В то же время провести ее реконструкцию по программы повышения надежности энергоснабжения, рассчитанной на пять лет, пока не представляется возможным из-за отсутствия источника финансирования, передает ТАСС.