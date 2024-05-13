Электрички Махачкала-Дербент снабдят виртуальным экскурсоводом

Виртуальный экскурсовод будет работать в электричках, курсирующих между Махачкалой и Дербентом. Он расскажет факты про местные достопримечательности, а также про объекты железнодорожной инфраструктуры региона.

Электрички, совершающие рейс из Махачкалы в Дербент, теперь предлагают пассажирам уникальную возможность окунуться в историю и культуру региона благодаря аудиогиду, который расскажет о достопримечательностях по пути следования. Эта инновация не только делает поездку более увлекательной, но и является отличным способом познакомить туристов и местных жителей с богатым культурным наследием Дагестана.

«В пригородных поездах на маршруте Махачкала - Дербент стал доступен новый сервис - бесплатный аудиогид. Теперь время поездки пассажиры могут провести с пользой, слушая аудиоэкскурсию «Узор дорог Дагестана: Махачкала – Дербент». Виртуальный экскурсовод рассказывает интересные факты про местные достопримечательности, а также про объекты железнодорожной инфраструктуры региона, вокзалы и станции, мимо которых проходит поезд»

– пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Аудиогид, предоставляемый в электричках, позволяет слушателям узнать много нового о достопримечательностях, расположенных на маршруте. Благодаря этому увлекательному рассказу пассажиры могут не только узнать интересные факты, но и глубже понять местную культуру и традиции.

Важным элементом аудиогида является также информация о железнодорожной инфраструктуре региона. Путешественники могут услышать о технических характеристиках вокзалов, о станциях, где останавливается поезд, и о других объектах, связанных с железнодорожным транспортом. Э

В целом, внедрение аудиогида в электрички на маршруте Махачкала-Дербент является отличным шагом в развитии туристической инфраструктуры и улучшении качества обслуживания пассажиров.