Экстремальный и медицинский туризм будут развивать в Узбекистане

Сравнительно новые для Узбекистана виды туризма будут развивать власти страны. В частности, президент поручил обратить особое внимание на экстремальный и медицинский туризм.

Экстремалов и людей, стремящихся поправить здоровье, будут привлекать новыми объектами в Узбекистане, о развитии этих направлений шла речь на совещании с участием президента Шавката Мирзиеева.

Глава государства обратил внимание на рост популярности экстремального туризма среди молодого поколения. Он подчеркнул, что страна располагает потенциалом для развития данного направления. Например, в Муйнаке может получить развитие парашютный и аэродайверный туризм.

Президент дал поручение разработать программу развития экстремального туризма, передает Sputnik Узбекистан.

Кроме того, Мирзиеев обратил внимание на важное значение медицинского туризма. За прошлый год, по его словам, в санаториях Узбекистана отдохнули свыше 60 тыс граждан других стран, и это не предел. Однако развитию медицинского туризма препятствует отсутствие целостного подхода.

Далее президент сообщил о запуске программы "Гостеприимство медицинских услуг". В ее рамках государство компенсирует частным клиникам траты на получение международных стандартов и на участие в выставках за границей. Кроме того, иностранцам после посещений клиник будут возвращать НДС.