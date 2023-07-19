Вестник Кавказа

Экспорт мандаринов сократился вдвое в Грузии

Экспорт мандаринов сократился вдвое в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти вдове сократился вывоз мандаринов из Грузии в январе 2025 года. Вероятно, это связано с малым урожаем фруктов.

Грузия сократила экспорт мандаринов почти вдвое за январь 2025 года: страна вывезла около 2 тыс т плодов на $1,3 млн, что на 81% меньше показателей января 2024 года.

Россия приняла около 70% всех вывезенных Грузией мандаринов и заняла первое место среди импортеров. Второе место досталось соседней Армении.

Минсельхоз Грузии отмечает общую тенденцию к сокращению экспорта мандаринов на сезон 2023-2025 годов. Это связано со снижением урожайности.

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