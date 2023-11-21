Экспорт из Казахстана в Иран вырастет на $250 млн

Казахстан готов начать экспортировать в Иран еще 75 наименований продукции. Экспорт в Иран вырастет на $250 млн.

В МИД Казахстана сообщили о том, что республика намерена расширить экспорт в Иран. Об этом глава ведомства заявил на полях саммита глав МИД прикаспийских государств.

"Казахстанская сторона выразила готовность расширить перечень экспортируемой продукции на 75 товарных позиций на общую сумму 250 млн долларов"

– министр Мурат Нуртлеу

Он отметил, что Казахстан и Иран связывает историческое наследие, а сегодня между странами установились партнерские отношения, которые расширяются.

"Наш двусторонний политический диалог продолжает демонстрировать высокую динамику взаимовыгодного развития"

– министр