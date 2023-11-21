Экспорт из Казахстана в Иран вырастет на $250 млн

Казахстан готов начать экспортировать в Иран еще 75 наименований продукции. Экспорт в Иран вырастет на $250 млн.
В МИД Казахстана сообщили о том, что республика намерена расширить экспорт в Иран. Об этом глава ведомства заявил на полях саммита глав МИД прикаспийских государств.
"Казахстанская сторона выразила готовность расширить перечень экспортируемой продукции на 75 товарных позиций на общую сумму 250 млн долларов"
– министр Мурат Нуртлеу
Он отметил, что Казахстан и Иран связывает историческое наследие, а сегодня между странами установились партнерские отношения, которые расширяются.
"Наш двусторонний политический диалог продолжает демонстрировать высокую динамику взаимовыгодного развития"
– министр
Читайте нас в Дзен Новости Google News