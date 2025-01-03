Вестник Кавказа

Экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос за прошлый год

Экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки газа из Азербайджана в страны Европы выросли за прошлый год. Потребители в Европе получили почти 13 млрд кубометров топлива.

Азербайджан увеличил экспортные поставки газа в Европу за прошлый год почти на 6%. Общие поставки "голубого топлива" составили около 25 млрд кубометров, сообщил министр энергетики республики Парвиз Шахбазов. 

"В Европу было экспортировано 12,9 миллиарда кубометров, в Турцию - 9,9 миллиарда кубометров, из них 5,6 миллиарда кубометров - по TANAP, и в Грузию - 2,4 миллиарда кубометров"

–  министр энергетики Парвиз Шахбазов 

Отметим, что экспорт газа в Европу осуществляется с 2020 года. Значительная доля поставок приходится на Италию – около 8 млрд кубометров. 

Всего экспорт топлива принес в казну Азербайджана порядка $3 млрд в прошлом году.

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