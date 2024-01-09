Экс-тренер сборной Азербайджана может перебраться в Иран

Бывший наставник сборной Азербайджана может стать тренером одного из клубов в Иране. Он стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Перспеполиса».

Итальянский специалист, экс-наставник азербайджанской национальной команды Джанни Де Бьязи может возглавить один из иранских клубов.

Как передают иранские СМИ, Де Бьязи претендует на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис».

При этом, помимо итальянца, еще одним кандидатом на должность наставника «Персеполиса» является португалец Жозе Витор дос Сантос Перейру.

В настоящее время иранская команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата страны, имея на своем счету 30 очков. Выше него находятся «Эстеглаль» и «Сепахан».

Стоит добавить, что Де Бьязи с 2020 по 2023 год возглавлял азербайджанскую сборную. По окончании отбора на Евро-2024 он покинул свой пост.