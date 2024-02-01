Экс-глава почтового отделения присвоила себе крупную сумму денег в Карачаево-Черкесии

В КЧР расследуют уголовное дело в отношении бывшего начальника почтового отделения. Она присвоила себе свыше 500 тыс рублей.

Бывшего главу почтового отделения в Карачаево-Черкесии подозревают в присвоении крупной денежной суммы. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в течение 2022 и 2023 годов 25-летняя женщина указывала в бухгалтерских документах недостоверные данные об использовании средств, а также реализации почтовых услуг, материальных ценностей и товаров.

Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело.