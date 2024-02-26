Экс-глава отдела миграции в Ингушетии попалась на служебном подлоге

В отношении экс-главы отдела миграции в Ингушетии завели дело. Женщину подозревают в служебном подлоге
В Ингушетии уличили в служебном подлоге бывшего врио руководителя отдела по миграционным вопросам. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.
Эпизод произошел в июле 2021 года.
"Подозреваемая, находясь по месту работы, оформила и выдала своему родственнику паспорт гражданина Российской Федерации, куда преднамеренно внесла недостоверные установочные данные о дате его рождения"
– пресс-служба ведомства
По данному факту возбудили уголовное дело.