Вестник Кавказа

Экс-глава отдела миграции в Ингушетии попалась на служебном подлоге

Экс-глава отдела миграции в Ингушетии попалась на служебном подлоге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В отношении экс-главы отдела миграции в Ингушетии завели дело. Женщину подозревают в служебном подлоге

В Ингушетии уличили в служебном подлоге бывшего врио руководителя отдела по миграционным вопросам. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Эпизод произошел в июле 2021 года.

"Подозреваемая, находясь по месту работы, оформила и выдала своему родственнику паспорт гражданина Российской Федерации, куда преднамеренно внесла недостоверные установочные данные о дате его рождения"

– пресс-служба ведомства

По данному факту возбудили уголовное дело.

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