Экономика Турции идет в рост

Экономика Турции начала демонстрировать рост - в третьем квартале текущего 2023 года она показала рост в на 2,1%, а ВВП страны за третий квартал вырос на $357 млрд 989 млн.

После длительной стагнации ВВП Турции показал рост в третьем квартале текущего года – он вырос на 2,1%, сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

Производство в стране в третьем квартале составило 11 трлн 893 млрд 252 млн лир, это на 53,3% больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года, а в долларом эквиваленте - $357 млрд 989 млн, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Самый большой скачок, в 9,2%, показала строительная отрасль. Значительные подвижки, в 6,2%, в финансовом секторе, в 4,6% - в сельском хозяйстве, существенно "подросли", на 2,5%, операции с недвижимостью. Ощутимый рост показали и другие сферы.

Экономисты предполагали еще более высокий, до 2,64% рост экономики Турции, однако очевидно, что это пока – вопрос времени.