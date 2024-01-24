Вестник Кавказа

Эко-отель появится на берегу Цимлянского водохранилища

Эко-отель появится на берегу Цимлянского водохранилища
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В зеленой зоне Ростовской области планируется построить гостиничный комплекс. Он появится на берегу Цимлянского водохранилища, поблизости от природного заказника.

Крупный гостиничный комплекс с парком планируется создать на берегу Цимлянского водохранилища.

Мастер-план проекта появится в этом году. Комплекс займет свыше 10 га возле поселка Саркел в Ростовской области. Строительство может стартовать в 2025 году.

"Это инвестиционный проект, предусматривающий создание гостиничного комплекса в эко-стиле на территории 10-12 га, доминантой которого станет природный парк. [Задача специалистов] - максимально растворить гостиничный комплекс в этой природе"

– глава Агентства территориального развития Алексей Санин

Он уточнил, что эко-отель будет включать несколько отдельных домиков для гостей, также на территории будут действовать открытый бассейн, спа и панорамный ресторан, передает ТАСС.

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