Эко-отель появится на берегу Цимлянского водохранилища

В зеленой зоне Ростовской области планируется построить гостиничный комплекс. Он появится на берегу Цимлянского водохранилища, поблизости от природного заказника.

Крупный гостиничный комплекс с парком планируется создать на берегу Цимлянского водохранилища.

Мастер-план проекта появится в этом году. Комплекс займет свыше 10 га возле поселка Саркел в Ростовской области. Строительство может стартовать в 2025 году.

"Это инвестиционный проект, предусматривающий создание гостиничного комплекса в эко-стиле на территории 10-12 га, доминантой которого станет природный парк. [Задача специалистов] - максимально растворить гостиничный комплекс в этой природе"

– глава Агентства территориального развития Алексей Санин

Он уточнил, что эко-отель будет включать несколько отдельных домиков для гостей, также на территории будут действовать открытый бассейн, спа и панорамный ресторан, передает ТАСС.