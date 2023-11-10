Египет на четверть снизил цены на новогодние туры

У россиян появилась реальная возможность бюджетно отдохнуть на Новый год на пляжах Египта: курортные власти страны приняли решение снизить цены на четверть.

Отдохнуть в пятизвездочном отеле "все включено" на берегу Красного моря в Египте уже не фантастика, а реальность - цена недельного тура в Египет с вылетом из Москвы на Новый год стартует от 75 тыс рублей на двоих, пишет Profi.Travel.

Это особенно приятно на фоне того, что еще три недели назад такой тур можно было забронировать от 100 тыс рублей, а значит, отдых на египетских курортах на новогодние даты подешевел на четверть, или на 25%.

Еще больше подешевели "горящие туры" – втрое по сравнению с показателями прошлого года, но даже это пока не сказалось на росте турпотока - Египет на эти зимние праздники бронируют неохотно, а спрос на него у россиян упал на 51% по сравнению с прошлым годом.

Как считают профессионалы, виноваты в этом египетские отельеры и российские туроператоры, показавшие замедленную реакцию – в результате этого наши туристы, оценив отрицательные факторы близости ближневосточного конфликта, переключились на другие направления.

К тому же многие из них переключились на внутренние курорты, которые существенно "подтянулись" по качеству сервиса и с каждым годом демонстрируют все более интересные новшества в плане оздоровления и зимнего отдыха. К тому же эту нишу постепенно заполняют более востребованные горные курорты Северного Кавказа.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в нынешнем зимнем сезоне северокавказские курорты "Архыз", "Домбай", "Эльбрус", "Ведучи" ожидают минимум 2 млн туристов, и такой рост на 10% – это еще самый осторожный прогноз.