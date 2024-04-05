ЕГЭ за 25 миллионов проведут в Северной Осетии

Большая часть этих средств пойдет на установку камер видеонаблюдения. Первые госэкзамены в республике пройдут в двадцатых числах следующего месяца.

На проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Северной Осетии в нынешнем году потратят 25 млн рублей. На эти деньги планируется установить "глушилки" мобильных телефонов и камеры видеонаблюдения.

Контракты на "глушилки" уже появились на портале государственных закупок, где их опубликовал Североосетинский центр оценки качества образования.

На блокировку сотовой связи во время проведения экзаменов уйдет чуть более 20% от указанной суммы – 5,3 млн рублей. Все остальные средства будут потрачены на установку камер видеонаблюдения.

Напомним, первые госэкзамены в республике состоятся 23 мая. Выпускникам предстоит сдать химию, литературу и географию.