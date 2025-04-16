ЕАЭС назвали мостом между Европой и Китаем

Руслан Давыдов заявил, что ЕАЭС стал мостом между Европой и Китаем. Он добавил, что интеграционные процессы могут быть успешными при условии тесного сотрудничества.

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов заявил о важности ЕАЭС для Европы и Китая. Он сказал, что объединение стало мостом между сторонами.

Глава министерства отметил, что Евразийский союз занимает одну седьмую часть суши. Он сообщил о важности использования географических преимуществ союза.

Давыдов подчеркнул, что интеграционные процессы могут быть успешными лишь при условии тесного сотрудничества стран-участниц в области таможенного регулирования.

Министр добавил, что одной из главных задач таможни является упрощение и ускорение процедур торговли, что приводит к увеличению товарооборота и созданию комфортной среды.