ЕАЭС намерен устранить барьеры в торговле с Сербией

Семинар с участием представителей стран ЕАЭС был посвящен развитию сотрудничества с Сербией. Между сторонами есть соглашение о зоне свободной торговли.

Представители органов государственной власти и бизнеса стран ЕАЭС приняли участие в семинаре по развитию сотрудничества и устранению барьеров в торговле с Сербией.

Как сообщает пресс-служба Союза, мероприятие состоялось в Евразийской экономической комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

На семинаре обсуждались активизация взаимодействия в рамках соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Сербией, а также выявление и устранение торговых барьеров.

Слепнев отметил, что озвученные предложения будут детально проработаны совместно со странами-членами для возможного обсуждения на заседании по реализации соглашения с Сербией.

Стоит добавить, что ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли в октябре 2019 года. Документ вступил в силу уже в июле 2021 года.