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ЕАЭС намерен нарастить торговлю с Ираном до $30 млрд

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЕАЭС и Иран намерены увеличить объем торговли до $30 млрд. В скором времени стороны оформят соглашение о ЗСТ. 

Страны ЕАЭС намерены довести объем торговли с Ираном до $30 млрд. Такое заявление сделал министр по торговле Евразийской экономической комиссии. 

По словам Андрея Слепнева, для того, чтобы добиться такого результата, необходимо будет развивать логистику, а также решать ряд финансовых вопросов и преодолевать санкционные ограничения, передает агентство IRNA.

Он также подчеркнул, что текст постоянного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой уже подготовлен, осталось его утвердить в парламентах. Министр также выразил надежду на то, что соглашение будет оформлено до конца этого года.

"Создаются хорошие условия для взаимного доступа на рынки. Мы не только устранили таможенные пошлины во взаимной торговле на более 90% товаров, но и улучшаем условия для бизнесов в плане административных процедур. Также создаются инструменты для продвижения совместных проектов"

– Андрей Слепнев

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