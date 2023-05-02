Джанни Де Бьязи открыт к продолжению сотрудничества с Азербайджаном

Опубликовано: 2:45, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Ассоциаций футбольных федераций Азербайджана

Наставник сборной Азербайджана по футболу готов остаться на посту после окончания действующего соглашения, однако, по его словам, в данном вопросе все от АФФА. Контракт итальянского специалиста истекает по окончании квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу рассказал, продлит ли он истекающий этим летом контракт. По словам Джанни Де Бьязи, все зависит от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Итальянец отметил, что сейчас он доступен для продолжения сотрудничества, однако так будет не всегда. Он уточнил, что ранее ему поступило очень хорошее предложение о сотрудничестве, но он принял решение остаться на посту наставника национальной команды, так как хотел завершить начатое, передает Azerisport.com.

"У меня сейчас достаточно предложений" – подытожил 66-летний специалист.

Турнирная таблица

На данный момент сборная Азербайджана находится на последнем месте в группе F, не набрав пока ни одного очка. На первом месте с 6 очками располагается Австрия. Вторую строчку занимает Бельгия (3 очка), третью – Швеция (3 очка), четвертое – Эстония (0 очков).