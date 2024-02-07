Вестник Кавказа

Дым в аэропорту Сочи объяснили учениями

Дым в аэропорту Сочи объяснили учениями
© Фото: Аэропорт Сочи
Сочинский аэропорт распространил заявление, в котором называется причина появления дыма над воздушной гаванью и опровергается информация о пожаре. Опубликованы и фото с места событий.

Сообщения о пожаре в аэропорту Сочи сейчас не соответствуют действительности, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

"Дым, который вы можете видеть с территории аэропорта, является результатом учебных мероприятий, проводимых аварийно-спасательными службами аэропорта совместно с подразделениями МЧС города. А возгорание является спланированным для отработки тушения пожара"

– аэропорт

В заявлении подчеркивается, что проводящиеся учения не мешают принимать и отправлять рейсы. Их главная цель – повышение квалификации спасателей, которые тренируются действовать в различных аварийных ситуациях, в том числе и при возгораниях, эвакуировать пассажиров.

В аэропорту выразили извинения за причиненные неудобства.

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Дым в аэропорту Сочи объяснили учениями
© Фото: Аэропорт Сочи
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