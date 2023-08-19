Двое погибли в опрокинутой Lada Kalina в Дагестане

Опубликовано: 17:12, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два человека погибли, и один был отправлен в больницу, после того, как авто, в котором они находились, перевернулось и рухнуло в кювет.

Авария с участием Lada Kalina погубила двух человек в Дагестане. Один из участников ДТП госпитализирован. Трагедия произошла 11-м км трассы Акуша – Бутри в Акушинском районе

Правоохранители установили, что, по не выясненным пока причинам, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, машину вынесло на обочину. Затем автомобиль перевернулся.

«В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Еще один пассажир, житель Акушинского района, с травмами доставлен в больницу»

– МВД по Дагестану

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.