РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Двое погибли в опрокинутой Lada Kalina в Дагестане

Двое погибли в опрокинутой Lada Kalina в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Два человека погибли, и один был отправлен в больницу, после того, как авто, в котором они находились, перевернулось и рухнуло в кювет.

Авария с участием Lada Kalina погубила двух человек в Дагестане. Один из участников ДТП госпитализирован. Трагедия произошла 11-м км трассы Акуша – Бутри в Акушинском районе

Правоохранители установили, что, по не выясненным пока причинам, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, машину вынесло на обочину. Затем автомобиль перевернулся.

«В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Еще один пассажир, житель Акушинского района, с травмами доставлен в больницу»

– МВД по Дагестану

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Авария в Дагестане унесла 4 жизни

Авария в Дагестане унесла 4 жизни

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
775 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version