Две квартиры сгорели дотла в Тимашевске

Крупный пожар произошел в Тимашевске: дотла сгорели две квартиры. Власти города пообещали помочь погорельцам денежными выплатами и строительными материалами.
Две квартиры полностью сгорели в результате пожара в Тимашевске. При этом есть сведения о том, что от огня пострадали и другие помещения жилого дома.
«Предложили жильцам пункты временного размещения. Кто-то уехал к родственникам. Пострадавшим будут произведены единовременные выплаты»
– глава Тимашевского района Андрей Палий
Помимо выплат, погорельцам также от властей города будут выделены строительстве материалы. Также Палий заверил, что держит ситуацию на личном контроле.