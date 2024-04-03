Вестник Кавказа

Две квартиры сгорели дотла в Тимашевске

Две квартиры сгорели дотла в Тимашевске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар произошел в Тимашевске: дотла сгорели две квартиры. Власти города пообещали помочь погорельцам денежными выплатами и строительными материалами.

Две квартиры полностью сгорели в результате пожара в Тимашевске. При этом есть сведения о том, что от огня пострадали и другие помещения жилого дома.

«Предложили жильцам пункты временного размещения. Кто-то уехал к родственникам. Пострадавшим будут произведены единовременные выплаты»

 – глава Тимашевского района Андрей Палий

Помимо выплат, погорельцам также от властей города будут выделены строительстве материалы. Также Палий заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

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