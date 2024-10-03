Вестник Кавказа

Двалишвили хочет еще раз сразиться с Яном

Мераб Двалишвили
© Фото: соцсети Мераба Двалишвили
Мераб Двалишвили рассказал о своих потенциальных соперниках. По его словам, он хотел бы снова сразиться с Петром Яном или Шоном О'Мэлли.

Грузинский и американский боец смешанного стиля, обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили озвучил пожелания по своим следующим соперникам. Он отметил, что хотел бы еще раз встретиться с россиянином Петром Яном или американцем Шоном О'Мэлли.

"Мои планы совпадают с планами UFC. Я хочу либо реванш с Шоном О'Мэлли, либо с Петром Яном. Думаю, UFC желает того же"

– Мераб Двалишвили

Он добавил, что его бой состоится либо в апреле, либо в июне.

Напомним, Двалишвили сражался с Яном весной 2023 года, а с О'Мэлли - прошлой осенью. В обоих поединках он одержал победу. Свой последний на данный момент поединок Двалишвили провел в январе против Умара Нурмагомедова. Он завершился победой Мераба.

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