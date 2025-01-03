Два игрока сборной Азербайджана по мини-футболу попали в сборную Европы 2024 года

Если главная сборная Азербайджана по футболу переживает трудные времена, то дела в мини-футболе идут значительно лучше: двое игроков сборной республики включены в состав лучших в Европе за прошлый год.

Два представителя национальной команды Азербайджана по мини-футболу стали членами символической сборной Европы за 2024 год.

Сообщается, что в число самых успешных игроков Европы попали игрок обороны Вюсал Исаев и полузащитник Эльвин Ализаде.

Это большое достижение для азербайджанского мини-футбола, так как игроки из Азербайджана впервые оказались в числе лучших в Европе.

Напомним, что Исаев стал чемпионом Азербайджана в составе «Бирбаша Баку». Клуб также выиграл Лигу Чемпионов в минувшем году, победив в финале "БКМК Брно".