Вестник Кавказа

Два игрока сборной Азербайджана по мини-футболу попали в сборную Европы 2024 года

Два игрока сборной Азербайджана по мини-футболу попали в сборную Европы 2024 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Если главная сборная Азербайджана по футболу переживает трудные времена, то дела в мини-футболе идут значительно лучше: двое игроков сборной республики включены в состав лучших в Европе за прошлый год.

Два представителя национальной команды Азербайджана по мини-футболу стали членами символической сборной Европы за 2024 год. 

Сообщается, что в число самых успешных игроков Европы попали игрок обороны Вюсал Исаев и полузащитник Эльвин Ализаде. 

Это большое достижение для азербайджанского мини-футбола, так как игроки из Азербайджана впервые оказались в числе лучших в Европе. 

Напомним, что Исаев стал чемпионом Азербайджана в составе «Бирбаша Баку». Клуб также выиграл Лигу Чемпионов в минувшем году, победив в финале "БКМК Брно".

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