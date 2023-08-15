Два года в рабстве в Индии: гражданка Узбекистана вернулась домой

Опубликовано: 16:10, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Длительное рабство в чужой стране завершилось для гражданки Узбекистана благодаря полицейскому рейду. Женщина смогла вернуться домой из Индии, где стала невольницей.

В Индии спасена гражданка Узбекистана, два года женщина провела в этой стране в рабстве.

Потерпевшая приехала по объявлению о высокооплачиваемой работе в Дели в начале лета 2021 года. Там у нее с помощью запугиваний и угроз отобрали документы и заставили заниматься незаконной деятельностью. Рабство длилось два года и завершилось благодаря полицейской облаве. В участке женщина рассказала о своей ситуации. Посольство Узбекистана оперативно помогло гражданке, переговоры с индийской стороной завершились успешно - женщине разрешили вернуться домой.

В настоящее время потерпевшая находится в Ташкенте, передает ИА «Дунё».