Древние христианские барельефы передали музею в Ингушетии

Каменные фрески IX-X веков, которые были найдены в башенном комплексе "Пуй" в Ингушетии, теперь находятся в краеведческом музее. Предварительно они могли быть частями первого христианского храма России – Тхаба-Ерды.

Каменные фрагменты надгробных памятников, обнаруженные в одном из башенных комплексов Ингушетии, были отданы в местный музей краеведения, где на них смогут посмотреть все желающие. Подробности рассказали в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

"Состоялось мероприятие официальной передачи музею краеведения имени Тугана Мальсагова фрагментов исторических камней. Каменные фрески, переданные на хранение краеведческому музею и представленные широкому кругу населения, представляют большой научный интерес с точки зрения культуры, истории, этнографии, археологии республики"

– пресс-служба

Находка была сделана вскоре после нового года. Удивительные камни – в общей сложности девять фрагментов – реставраторы нашли во время очистки территории комплекса "Пуй". Независимый эксперт Денис Белецкий предварительно определил их как части надгробных памятников. Датировка – IX-X века.

Не исключено, что реставраторы нашли считавшиеся утраченными элементы барельефа храма Тхаба-Ерды – это древнейшая христианская церковь России. Однако памятник нуждается в дальнейшем научном исследовании.

Напомним, в октябре в Ингушетии был найден неизвестный прежде подземный склеп, а также кузница, которая действовала прямо в жилой башне. На камне над входом в помещение был выбит якорь.

Кроме того, в 2023 году ингушские ученые обнаружили две водяные мельницы. В обеих сохранились и жернова.