Драка в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах была спланирована – спикер

Атака оппозиционера на лидера парламентского большинства Грузии могла быть запланирована заранее, такое мнение выразил спикер парламента. Шалва Папуашвили пояснил, что это видно по слаженной реакции оппозиции и прессы

Акт насилия, произошедший накануне на заседании юридического комитета парламента, где обсуждался закон об иноагентах, мог быть заблаговременно запланирован, предположил председатель грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили.

Речь идет о нападении депутата от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили на исполнительного секретаря правящей "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе. Оппозиционер подбежал к оппоненту, когда тот выступал на трибуне, и сразу же ударил его кулаком в голову, так что политик даже не успел повернуть голову к агрессору.

По словам Папуашвили, сложно объяснить, почему нападение было совершено так, а не иначе, и откуда взялась поддержка агрессора, в том числе от СМИ, которые позитивно оценивали поступок Элисашвили.

"Это, я думаю, породило сомнение, что это был предварительно запланированный акт"

– спикер

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, парламент Грузии сейчас обсуждает в первом чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". Накануне законопроект получил одобрение юридического комитета. В то же время, в Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста.

Суть закона заключается в том, что организации – только НПО и СМИ – должны добровольно включится в соответствующий реестр, если их иностранное финансирование превысит 20%. На людей закон не распространяется.

Членам этого реестра нужно будет раз в год подавать декларацию. Никакие иные ограничения для них не рассматриваются. За нарушение закона наказанием служит только штраф.