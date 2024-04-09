Драка в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах была спланирована – спикер

Акт насилия, произошедший накануне на заседании юридического комитета парламента, где обсуждался закон об иноагентах, мог быть заблаговременно запланирован, предположил председатель грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили.
Речь идет о нападении депутата от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили на исполнительного секретаря правящей "Грузинской мечты" Мамуку Мдинарадзе. Оппозиционер подбежал к оппоненту, когда тот выступал на трибуне, и сразу же ударил его кулаком в голову, так что политик даже не успел повернуть голову к агрессору.
По словам Папуашвили, сложно объяснить, почему нападение было совершено так, а не иначе, и откуда взялась поддержка агрессора, в том числе от СМИ, которые позитивно оценивали поступок Элисашвили.
"Это, я думаю, породило сомнение, что это был предварительно запланированный акт"
– спикер
Закон об иноагентах в Грузии
Напомним, парламент Грузии сейчас обсуждает в первом чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". Накануне законопроект получил одобрение юридического комитета. В то же время, в Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста.
Суть закона заключается в том, что организации – только НПО и СМИ – должны добровольно включится в соответствующий реестр, если их иностранное финансирование превысит 20%. На людей закон не распространяется.
Членам этого реестра нужно будет раз в год подавать декларацию. Никакие иные ограничения для них не рассматриваются. За нарушение закона наказанием служит только штраф.