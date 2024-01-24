Дорогу к границе с Арменией закрыли в Грузии из-за непогоды

Грузия из-за метели приняла решение закрыть на время участок дороги, ведущий к армянской границе. Сложные погодные условия там сохранятся до конца дня.

В южной части Грузии временно недоступен для движения перевал Паравани. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог республики.

Там отметили, что решение закрыть на время дорогу для всех видов транспортных средств было принято в связи со сложными погодными условиями.

Ограничения будут действовать на участке с 94-го по 147-й километр на трассе Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда минимум до конца сегодняшнего дня.