Вестник Кавказа

Дороги Дагестана освободили после обвалов

Дороги Дагестана освободили после обвалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две дороги в Дагестане ранее заблокированные камнепадом открыли для проезда. Скальные обвалы произошли в Тляратинском и Агульском районах.

В Дагестане к обеду открылось движение на двух горных дорогах, которые ранее были закрыты из-за обвалов.

"Транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме. <…> По всем направлениям на автомобильных дорогах республиканского, межмуниципального и местного значения <…> закрытых участков нет"

– Дагестанавтодор

Расчищены автодороги местного и республиканского значения в Тляратинском и Агульском районах региона.

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