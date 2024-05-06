Дороги Дагестана освободили после обвалов

Две дороги в Дагестане ранее заблокированные камнепадом открыли для проезда. Скальные обвалы произошли в Тляратинском и Агульском районах.

В Дагестане к обеду открылось движение на двух горных дорогах, которые ранее были закрыты из-за обвалов.

"Транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме. <…> По всем направлениям на автомобильных дорогах республиканского, межмуниципального и местного значения <…> закрытых участков нет"

– Дагестанавтодор

Расчищены автодороги местного и республиканского значения в Тляратинском и Агульском районах региона.